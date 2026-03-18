Cada maestro de la CNTE gasta hasta dos mil 500 pesos por paro de 72 horas en el Zócalo
El transporte tiene un costo de 700 pesos, de Oaxaca a la Ciudad de México, y viceversa
Rafael García
Bernardo Cruz , integrante de la Sección 22 de Oaxaca, aseguró que ser parte de este paro siendo de este estado le cuesta a él y a cada uno de sus compañeros dos mil 500 pesos.
Indicó que este recurso es solventado por la CNTE, a través de la aportación mensual de 25 pesos que hace cada uno de sus integrantes.
Además, expuso que gastó otros 200 pesos en el taxi para llegar de la central camionera al Zócalo capitalino.
Bernardo Cruz agregó que, en comida, agua, tlayudas, queso y algunos insumos que incluso se comparten entre profesores gastan otros mil 500 pesos. “Más lo que va saliendo como agua, o lo que compramos”.
Respecto a las casas de campaña, las lonas, los palos y cuerdas de donde sostienen su techo provisional, indicó que, desde siempre, han estado preparados al saber las condiciones en que el Estado tiene al magisterio.
Explicó que este es el mismo gasto para cada profesor de la Sección 22 de Oaxaca.