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Méxicoviernes, 10 de abril de 2026

Cae otro presunto responsable del asesinato de regidor de Reynosa

El regidor de Reynosa, Brayan Nicolás Vicente Salinas, fue encontrado sin vida el 7 de diciembre del 2025 en un departamento cercano a Paseo de la Reforma

Gustavo Sanchez Benitez

El asesinato ocurrió el 6 de diciembre de 2025 en un inmueble ubicado en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México.

La Fiscalía CDMX aseguró que con estas acciones “llevó ante la justicia a quienes habrían participado en este delito, garantizando que enfrenten un proceso penal conforme a derecho”.

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