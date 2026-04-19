Caen dos presuntos integrantes de Los Chapitos con arsenal de guerra en Mazatlán

Fuerzas federales aseguraron un fusil Barrett, granadas y un vehículo blindado en un operativo contra una célula del Cártel de Sinaloa

Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, el golpe representa una afectación económica estimada en poco más de 2.5 millones de pesos para la estructura financiera del grupo delictivo.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica en las próximas horas.

El operativo se da en un contexto de disputas entre grupos del crimen organizado en Sinaloa, particularmente en zonas estratégicas como Mazatlán, donde convergen rutas de tráfico de drogas y actividades logísticas.

En los últimos meses, autoridades federales han intensificado acciones contra células locales mediante cateos y aseguramientos de armas de alto calibre, en un intento por debilitar su capacidad operativa.

La presencia de armamento como el fusil Barrett y granadas refleja el nivel de equipamiento de estos grupos, así como su capacidad para enfrentar o disuadir a fuerzas de seguridad, lo que mantiene a la entidad como una de las de mayor atención en materia de seguridad a nivel nacional.