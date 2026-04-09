Cámara de Diputados aprueba en lo particular plan B de reforma electoral; pasa a Congresos locales

Queda aprobado en lo general y particular y pasará a ser discutido en los Congresos locales, con lo que una vez aprobado en 17 de estos regresará al Congreso de la Unión para ser declarado constitucional.

Rafael García

Con ello, queda aprobado en lo general y particular y pasará a ser discutido en los Congresos locales, con lo que una vez aprobado en 17 de estos regresará al Congreso de la Unión para ser declarado constitucional.

En punto de las 2:30 de la mañana de este jueves, el plan B de reforma electoral fue aprobado en lo particular de lo reservado del dictamen con 343 votos a favor, 124 en contra y una abstención.

De 97 propuestas de modificación iniciales, la discusión cerró en 80, las cuales fueron rechazadas.

Por la tarde de este miércoles, tras una discusión de aproximadamente cuatro horas, en el que la mayoría de los diputados no prestaban atención, el plan B fue aprobado en lo general con 377 votos a favor, 102 en contra y 0 abstenciones.

Los legisladores de Morena, Partido del Trabajo (PT), Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano (MC) votaron a favor.

Mientras que los de Acción Nacional (PAN) y Revolucionario Institucional (PRI) en contra.

Entre los cambios que entrarán en vigor, se reducirán las regidurías en ayuntamientos, con un tope máximo de 15 integrantes.

Se limitarán en 0.7 por ciento del presupuesto estatal para los congresos locales; se eliminarán bonos y seguros de gastos médicos mayores para funcionarios de alto nivel.

Se ajustarán salarios en órganos electorales y jurisdiccionales y se recortará en 15 por ciento al presupuesto del Senado de la República.

Con todo esto, se prevé un ahorro de 4 mil millones de pesos.