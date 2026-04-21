Legisladoras de San Lázaro reconocieron la importancia de homologar una ley general contra el feminicidio al señalar que cada entidad cuenta con una tipificación diferente; también piden reformar fiscalías

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

La “petista” Mary Carmen Bernal destacó las oportunidades de emitir una ley general en la materia, pero enfatizó que hace falta una reforma a las fiscalías, instituciones donde se atora la justicia.

“No puede haber 32 formas de entender el feminicidio en un mismo país”, dijo al puntualizar la gran diferencia de tipificación que existe del feminicidio en los estados.

La priista Ariana Rejón lo dijo claro: nadie puede minimizar el feminicidio puesto que son vidas arrebatadas de mujeres que se enfrentan a un sistema de impunidad.

“Desde el PRI sí reconocemos que una nueva ley general en materia de feminicidio puede ser un paso importante, puede ayudar a homologar criterios, puede ayudar a cerrar vacíos, puede ayudar a construir una respuesta nacional”, dijo.

La votación, pese a lograrse por unanimidad, no evitó la confrontación política entre diputadas, con acusaciones mutuas de qué gobierno hizo más o menos por las mujeres, cuáles gobierno han incluso menospreciado la violencia de género.