El coordinador de Morena en San Lázaro aseguró que no habrá “dados cargados” para renovar las tres consejerías del INE que concluyen su ciclo en abril

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Para renovar a dichas consejerías, explicó, mañana planteará ante la Jucopo que se emita la convocatoria entre el miércoles y el jueves próximos.

Mencionó que para la designación de los tres nuevos integrantes del Consejo General del INE se tendrá que recibir la postulación de aspirantes y candidatos, aplicarles un examen, “y todo lo que implica una renovación de este tipo”.

Cuestionado sobre la supuesta cooptación del Consejo General del INE por parte de Morena, Ricardo Monreal aseguró que las personas que sustituyan a las consejerías salientes serán las más profesionales e imparciales.

Además, consideró que actualmente el Consejo General del INE no está cooptado por el partido mayoritario y en cambio “es un órgano equilibrado, no es del gobierno, no obedece a consignas del gobierno, al contrario”.

Monreal agregó que quienes integran el Consejo General de INE han destacado porque actúan con autonomía e independencia, incluso en contra del gobierno y del partido en el gobierno.