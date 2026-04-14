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Méxicomartes, 14 de abril de 2026

Cambio de titular en Grandes Contribuyentes del SAT no se debió a problemas: Sheinbaum

Jennifer Krystel Castillo Madrid fue designada como nueva encargada de la Administración General de Grandes Contribuyentes, en lugar de Armando Ramírez Sánchez

Ariadna Lobo

La presidenta aseguró que no tiene ninguna queja de las personas que trabajan en el SAT y reiteró que la encomienda a nueva titular es la no condonación de impuestos y la transparencia en los procedimientos fiscales.

Ayer, el SAT dio a conocer que Jennifer Krystel Castillo Madrid fue designada como nueva encargada de la Administración General de Grandes Contribuyentes, en lugar de Armando Ramírez Sánchez, a partir del 1 de mayo.

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