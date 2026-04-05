Campesinos amagan con nuevos bloqueos el 6 de abril: ¿qué piden y cuáles serán las vialidades afectadas?
Frente Nacional de Rescate al Campo Mexicano planea cierres de carreteras y autopistas ante falta de apoyo gubernamental; entre las afectaciones se contemplan a la México-Pachuca y México-Cuernavaca
Bertha Becerra / El Sol de México
Ante la falta de acuerdos con el gobierno federal sobre los apoyos a productores, el Frente Nacional de Rescate al Campo Mexicano mantiene el paro nacional este lunes 6 de abril en 20 estados de la República.
Destacó que esta movilización “no es en contra de la ciudadanía”.
Carreteras que bloquearán los campesinos este lunes 6 de abril
Estas son la vialidades que se verán afectadas, aunque es posible que haya ajustes en la protesta:
Accesos a Ciudad de México
Zona Norte y Bajío
Occidente y Pacífico
Peticiones de los productores
“Los planteamientos del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano ante la Sader son siete mil 200 pesos por tonelada de maíz, hoy por los precios del diésel y de los fertilizantes, son totalmente insuficientes”, refirió.
Consideró que tendría que pagarse el maíz entre nueve y 10 pesos el kilogramo, “esto es entre nueve mil y 10 mil pesos la tonelada”.
Los dirigentes
Seis décadas de reportera y contando. La lectura es mi vicio. Cubro las informaciones del mundo del trabajo y agropecuario.