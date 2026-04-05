Frente Nacional de Rescate al Campo Mexicano planea cierres de carreteras y autopistas ante falta de apoyo gubernamental; entre las afectaciones se contemplan a la México-Pachuca y México-Cuernavaca

Bertha Becerra / El Sol de México

Ante la falta de acuerdos con el gobierno federal sobre los apoyos a productores, el Frente Nacional de Rescate al Campo Mexicano mantiene el paro nacional este lunes 6 de abril en 20 estados de la República.

Destacó que esta movilización “no es en contra de la ciudadanía”.

Carreteras que bloquearán los campesinos este lunes 6 de abril

Estas son la vialidades que se verán afectadas, aunque es posible que haya ajustes en la protesta:

Accesos a Ciudad de México

Zona Norte y Bajío

Occidente y Pacífico

Peticiones de los productores

“Los planteamientos del Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano ante la Sader son siete mil 200 pesos por tonelada de maíz, hoy por los precios del diésel y de los fertilizantes, son totalmente insuficientes”, refirió.

Consideró que tendría que pagarse el maíz entre nueve y 10 pesos el kilogramo, “esto es entre nueve mil y 10 mil pesos la tonelada”.