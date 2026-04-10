Eraclio Rodríguez, dirigente del Frente Nacional de Rescate al Campo Mexicano, acusó que a las autoridades federales les hace falta de voluntad para cumplir los acuerdos que han establecido con el sector agropecuario y de transporte.

En entrevista con El Sol de México, el líder campesino cuestionó que, después de varias reuniones entre ambos sectores y autoridades federales en la Secretaría de Gobernación, no se han cumplido los acuerdos para garantizar seguridad en las carreteras, el precios de garantía para el sector agrícola y una banca de desarrollo agropecuario.

“Hemos hecho cualquier cantidad de acuerdos en relación a los tramos carreteros, hemos llegado a acuerdos en atención a los problemas del campo, no se han cumplido”, acusó.

Desde noviembre pasado, el Palacio de Cobián en Bucareli ha sido la sede para las negociaciones con los sectores del campo y el transporte. Y en las reuniones se han adoptado acuerdos que, denuncian, se han incumplido.

“Son cuatro puntos que tienen que ver con el campo y un punto que tiene que ver con con los transportistas. En el campo es la salida de los granos básicos del tratado de libre comercio, la creación de un nuevo modelo de agricultura que permita hacer una agricultura más nacionalista para resolver los problemas de de la alimentación de los mexicanos”, explicó Rodríguez Gómez.

“Y el tercero sería la la constitución de una banca de desarrollo que nos permita el apalancamiento económico para la producción de alimentos, y una política pública que que dé certeza a los productores a través de de precios de garantía para todos los productos y para todos los productores. Y por parte de los transportistas, pues es el tema de la seguridad”, detalló.

Al conversar con este diario, Eraclio Rodríguez dijo que son temas que se han abordado recurrentemenente con las autoridades, pero sin ver respuestas.

El Frente Nacional de Rescate al Campo Mexicano y la Asociación Nacional de Transportistas A.C. (ANTAC) se reunieron este viernes en la Secretaría de Gobernación con el subsecretario César Yañez, así como con autoridades de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.

Sin embargo, a su llegada a Bucareli los agricultores y transportistas se encontraron con un cerco de granaderos que resguardaban los accesos a la Secretaría de Gobernación, hecho que fue asumido como represivo.

“Nosotros presentamos una lista de 60 compañeros para estar en la reunión, representación de todos los estados y nos encontramos con que tenían un grupo de granaderos, y luego que nada más 20 podían entrar, y total es un diálogo muy condicionado de parte de la autoridad (...) ellos quieren decidir con quién platicar, con quién no platicar”, dijo Eraclio Rodríguez a este diario.