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Méxicoviernes, 10 de abril de 2026

Le hace falta de voluntad al Gobierno para cumplir acuerdos, acusan campesinos y transportistas

El sector agrícola demanda acciones como sacar los granos del T-MEC, precios de garantía y crear una banca de desarrollo agropecuario

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Poeta y periodista que navega entre versos y datos duros. Reportero de Presidencia; también le sigo los pasos al Legislativo.

Atzayacatl Cabrera
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