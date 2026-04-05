Campesinos y transportistas preparan lunes de bloqueos: lista de carreteras que cerrarán

Sector agro y de transporte anunciaron un paro nacional que abarca a 20 estados de la República; entre las autopistas que consideran bloquear destacan la México–Puebla; México–Pachuca y México–Cuernavaca

Bertha Becerra y Sergio Ángeles / El Sol de México

Estos cierres, que contempla a 20 estados, responden a una demanda por parte de agricultores y chóferes de mayor cumplimiento en reforzamiento a la seguridad, freno a las extorsiones y cumplimiento de compromisos del Gobierno.

¿Qué puntos están en la mira de transportistas?

Asimismo, los transportistas afirmaron que en las carreteras los robos, homicidios, desapariciones y extorsiones forman ya parte de la vida cotidiana del sector.

Denunció además corrupción en retenes, altos costos de operación —en especial por el combustible— y ausencia de respaldo para las familias de operadores fallecidos.

Asimismo, demandó que sean elementos de la Guardia Nacional los que realicen las vigilancias e inspecciones en retenes y en carreteras federales.

Por su parte, el dirigente del Frente Nacional de Rescate al Campo Mexicano, Eraclio Rodríguez, aseguró que el motivo de realizar el paro responde ante la falta de acuerdos con el gobierno federal sobre los apoyos a productores.

De igual forma, señaló que se debe reiniciar el pago de los apoyos directos a productores de trigo y maíz, que están rezagados desde 2023.

“Gobierno siempre ha estado abierto al diálogo”

En un posicionamiento aparte, la Secretaría de Gobernación indicó que no existe razón para manifestarse este 6 de abril por parte de algunas organizaciones del campo y transporte.

Además, aseguró que se ha llegado a un acuerdo en beneficio de los productores de Sinaloa en la siguiente cosecha.

“La mayoría de las organizaciones han decidido no movilizarse. Sin embargo sin razón alguna, hay algunas que mantienen su posición a pesar de que no hay motivos afectando a terceros.

“Manifestamos que el Gobierno de México siempre ha estado abierto al diálogo y que estará informando y atendiendo el día de mañana cualquier manifestación que se presente”, puntualizó.

Con información de EFE