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Méxicomartes, 21 de abril de 2026

Canciller Roberto Velasco afina detalles para firma del Acuerdo de Globalización con Unión Europea

El titular de la SRE concluyó su visita en Bruselas, donde también se revisaron los preparativos para la Cumbre México-UE que se celebrará en mayo próximo

Roxana González

Periodista con más de 25 años de experiencia en medios impresos; experta en política exterior y temas migratorios

Roxana Gonzalez
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