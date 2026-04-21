Canciller Roberto Velasco afina detalles para firma del Acuerdo de Globalización con Unión Europea

La Cumbre México-Unión Europea se llevará a cabo en la CDMX para finales del mes de mayo / Foto: cortesía Secretaría de Relaciones Exteriores

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, concluyó este martes su visita de trabajo en Bruselas, Bélgica, donde se reunió con las principales autoridades de la Unión Europa para afinar la firma en mayo próximo del Acuerdo de Globalización Modernizado entre México.

A través de un comunicado, la cancillería mexicana detalló que durante la visita de Velasco se revisaron los preparativos de la Cumbre México-Unión Europea que se llevará a cabo a finales de mayo en la Ciudad de México. Además de permitir revisar la relación bilateral en temas como el económico y de seguridad, la Cumbre será el marco para la firma del Acuerdo de Globalización, según afirmó la cancillería.

“El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, concluyó su visita de trabajo en Bruselas, Bélgica, donde llevó a cabo una serie de reuniones para organizar la visita de funcionarios de la Unión Europea cuya fecha será anunciada en los próximos días”, dijo la cancillería.

Antes de iniciar el viaje de regreso, el canciller sostuvo un encuentro con António Costa, presidente del Consejo Europeo, con quien habló sobre cómo profundizar la cooperación, el diálogo político, el comercio y la inversión. “En preparación de su viaje a nuestro país, afinaron detalles para la firma del Acuerdo Global Modernizado entre México y la Unión Europea”, añadió la dependencia mexicana.

Velasco también se reunió con Kaja Kallas, alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, para revisar la agenda bilateral y subrayar la importancia de aumentar el trabajo conjunto en materia de salud, seguridad y asuntos digitales.

Por otra parte, intercambió puntos de vista con Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpias, Justa y Competitiva, para explorar vías de colaboración en temas de transición energética, desarrollo sustentable e inversión en sectores estratégicos que permitirán impulsar un crecimiento más justo y sostenible.

“En ese mismo contexto, conversó con Markus Beyrer, presidente de Business Europe, la confederación europea de cámaras de comercio de los países miembros de la Unión Europea, sobre la capitalización de oportunidades emergentes con la firma del AGM y de la resiliencia de las cadenas de suministro frente a los desafíos del sistema económico global”, detalló la cancillería.