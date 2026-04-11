Canciller Roberto Velasco se reúne con embajador de EU para hablar de cooperación bilateral











Ciudad de Mexico , 11 de abril de 2026 Ver más periódicos

Roonald Johnson, embajador de EU en México y Roberto Velasco, Secretario de Relaciones Exteriores / Foto: Cortesía / SRE

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó este sábado que el nuevo canciller, Roberto Velasco, se reunió en la semana con el embajador de Estados Unidos, Ronald Johnson a quien reiteró el compromiso del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum por seguir profundizando la cooperación bilateral.

“Esta semana, el secretario Roberto Velasco (@r_velascoa) recibió en la @SRE_mx al embajador de @USEmbassyMEX, Ronald Johnson (@USAmbMex), para conversar de los distintos temas de la agenda compartida”, difundió la dependencia a través de un mensaje difundido a través de su red social X.

Agregó que durante el encuentro, el cual no especificó cuándo se llevó a cabo, ambos reiteraron que la cooperación seguirá sustentada en los principios que guían la relación bilateral para traer bienestar y prosperidad en ambos lados de la frontera.

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Velasco fue ratificado el miércoles por el Senado de la República como nuevo canciller en sustitución de Juan Ramón de la Fuente, quien renunció el 1 de abril al cargo por cuestiones de salud.

Desde entonces, el nuevo responsable de guiar la política exterior de México ha mantenido diversas llamadas telefónicas de trabajo con distintos cancilleres de la región, como el Secretario de Estado, Marco Rubio, el brasileño, Mauro Vieira, el guatemalteco, Carlos Ramiro Martínez y el de Cuba, Bruno Rodríguez, entre otros.

“Reiteraron el compromiso mutuo por seguir fortaleciendo la cooperación y colaboración sustentados en los principios que guían la relación bilateral para traer bienestar y prosperidad en ambos lados de la frontera”, agregó la cancillería en su mensaje, el cual acompaño con una foto de Velasco y Johnson.