Canciller Roberto Velasco se reúne con embajador de EU para hablar de cooperación bilateral
El nuevo responsable de guiar la política exterior de México ha mantenido diversas llamadas telefónicas de trabajo con varios cancilleres de la región
Roxana González
Esta semana, el secretario Roberto Velasco recibió en la SRE al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, para conversar de los distintos temas de la agenda compartida.
Periodista con más de 25 años de experiencia en medios impresos; experta en política exterior y temas migratorios