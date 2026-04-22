Omar García Harfuch dijo que en los operativos del Gabinete de Seguridad federal nunca han participado extranjeros

Alejandro Suárez / El Sol de México

García Harfuch aseguró que hay una buena relación con las autoridades de Estados Unidos que incluye el intercambio de información, nunca sus agentes han participado en una operación del Gabinete de Seguridad federal.

“Tenemos un permanente intercambio de información con las agencias de Estados Unidos, ha habido una relación de confianza, un intercambio de información constante

Aunque ha habido un intercambio de información, nunca ha participado en acciones del Gabinete de Seguridad federal en campo”, añadió.

Ayer, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, informó que en las acciones contra la delincuencia organizada del fin de semana, también participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.