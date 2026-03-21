Candidatos del PAN para 2027 serán analizados para conocer si hay manchas en sus trayectorias: Jorge Triana

Todas las personas que concuerden con las ideas del partido podrán registrarse para participar en los comicios del siguiente año sin la necesidad de afiliarse y militar en la organización

Rafael García

Antes de entrar a la Sesión General del Consejo del PAN, el vocero nacional aseguró que se pondrá especial atención en los candidatos ciudadanos, quienes van a ser sometidos a un filtro para verificar que estén “limpios”.

“Si abrimos estas filas creo que es lo mínimo que podemos hacer, de una forma muy transparente”, agregó.

Expuso que no importa si quien pretende ser candidato no es militante del PAN, pero deberán pasar estos filtros.

“Los candidatos tienen que cumplir con características básicas, que tengan una trayectoria limpia, que tengan capacidades gerenciales y que abracen nuestros principios de doctrina, nuestra mística y nuestro andamiaje”, señaló.

Destacó que para este proceso electoral apostarán por caras nuevas y jóvenes, pero con previo filtro.

El 18 de octubre de 2025 el PAN anunció un cambio en sus estatutos, para abrir sus filas a ciudadanos sin afiliación, dejando de lado sus antiguas reglas que priorizaban la designación interna.

Ahora cualquier persona podrá inscribirse como candidata o candidato del partido, y será la ciudadanía quien escoja quién los representará en las urnas.

Hasta entonces, el Reglamento de selección de candidaturas para cargos de elección popular del PAN marcaba tres métodos: elección interna (sólo entre militantes), elección abierta (puede participar cualquier persona) y designación.

Jorge Triana señaló que aún no entran en vigor estos nuevos estatutos, pues se está a la espera de que en unas semanas el Instituto Nacional Electoral (INE) lo apruebe.

Sin embargo, afirmó que ya hay un registro de 100 mil ciudadanos en esta nueva plataforma.

Además, aseveró que para este proceso electoral el PAN no irá en afiliación con el Partido Revolucionario Institucional (PRI) como en 2024.