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Méxicolunes, 27 de abril de 2026

Captura de El Jardinero: ¿golpe de inteligencia o traición en el CJNG?

Expertos en seguridad dijeron a El Sol de México que la caída de Audias Flores Silva pudo derivar de una fractura interna en el cártel tras la muerte de Nemesio Oseguera, alias “El Mencho”

Juan Carlos Rodríguez / El Sol de México

Al respecto, el investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila y experto en seguridad pública, Víctor Sánchez, dijo que “no se puede descartar una entrega por parte de la propia cúpula del CJNG para quitarse a un competidor interno”.

Oriundo de Huetamo, Michoacán, Flores Silva se desempeñó como jefe de “El Mencho”, para después hacerse cargo de los negocios criminales en Jalisco, Nayarit, Michoacán, Zacatecas y Guerrero.

“El Cártel de Jalisco, vía Audias Flores, le habría mandado a “Los Chapitos” hombres, armas y municiones para poder enfrentar a “La Mayiza” que les había ganado territorios en el vasto imperio del Cártel de Sinaloa”, explicó.

Reportero con tres décadas buscando historias incómodas. Me gusta la política, analizar el desempeño gubernamental y la data. Salsero, cruzazulino y paparazzi de mi familia. Amo las biografías y los documentales. 

Juan Carlos Rodriguez
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