Carreras con poca demanda en México son bien pagadas en el exterior
Carreras como lingüística aplicada, agroforestación y economía industrial tienen baja demanda en México, pero ofrecen altos salarios y múltiples vacantes en países como China, Alemania y Japón según el Instituto de los Mexicanos en el Exterior
Caso similar ocurre con los economistas industriales, cuyas vacantes en países como Alemania, Suiza o Estados Unidos son pagadas hasta por 50 mil pesos mensuales.
La nación asiática solicita cada año más de un centenar de extranjeros que sean especialistas en tecnologías ambientales, con salarios por encima de los 550 mil yenes mensuales, alrededor de 60 mil pesos.
Desafíos y percepción en México sobre estas carreras
“La gente no estudia esas carreras porque sabe que no podrá vivir de ellas, que a lo mucho terminará como profesor de música o de historia, sin que ello sea malo, para nada, pero con salarios muy bajos”, explicó.
Una investigación interna reveló que más del 80% de las sucursales de la institución financiera carecen de documentos legales que acreditan la propiedad de los predios, poniendo en riesgo la operatividad y dispersión de apoyos sociales a casi 30 millones de mexicanos
Lascarreras universitarias con menor demanda en México, como lingüística aplicada, historia del arte,ciencias agroforestales, economía industrial o ciencia de materiales sustentables, por mencionar algunas,son de las más requeridas y mejor pagadas en países como Estados Unidos, Alemania, Japón y China.
De acuerdo con información obtenida a través del Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), naciones como China, por ejemplo, paga hasta 45 mil pesos mensuales a un recién egresado que quiera ir a trabajar en el área de agroforestación, una carrera a la que, según datos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), sólo ingresaron cuatro personas en el ciclo escolar 2024-2025.
Los estudios sobre arte, como historia del arte, lengua y literatura modernas, educación musical, danza y piano, esta última con una sola solicitud de ingreso a la UNAM el año pasado, son de las más requeridas en naciones de Europa como España, Portugal, Italia y Países Bajos, en los que los salarios superan los 35 mil pesos mensuales, de acuerdo con la información.
Desde Australia, a donde llegó a trabajar en el 2023 como ingeniero de transporte, Alberto Félix contó a El Sol de México que en nuestro país no encontró un trabajo que cubriera sus necesidades económicas por lo que optó por mudarse a más de 12 mil kilómetros de distancia para desarrollarse profesionalmente.
Australia presenta una escasez de profesionales en ingeniería civil, de transporte, gestión ambiental e industrial, de acuerdo a La Fair Work Ombudsman, organización considerada como la autoridad principal para consultas sobre derechos, salarios, despidos y necesidades laborales, en ese país.
“La oferta llegó a través de un profesor del IPN con el que tomé una materia en Zacatecas, él se enteró que había buenas oportunidades de desarrollo económico y profesional acá en Australia, y sabía que yo andaba buscando trabajo pues había conseguido uno en el cual fungía más como ingeniero civil, cuando yo estudié ingeniería en movilidad urbana, además ganaba menos de la mitad de lo que gano acá por casi la mitad del tiempo y con oportunidades de crecimiento. Entendí entonces que muchas veces lo que falta es información”, dijo.
De acuerdo con la información del IME, otra de las carreras con porcentajes bajos de demanda en México es Tecnología para la Protección del Medio Ambiente, impartida por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) con sólo 7 por ciento de las solicitudes de ingreso, pero altamente requerida en Japón, donde se ha implementado el uso de inteligencia artificial para preservar especies como los árboles de Sakura.
Aunque en México carreras como Letras Francesas, Alemanas o Portuguesas suelen tener muy baja demanda de ingreso y campo laboral limitado, en países de Latinoamérica con fuertes lazos diplomáticos o educativos como Brasil, Argentina o Chile hay más oportunidades en traducción especializada, docencia de idiomas o gestión cultural, con salarios que van desde los 20 mil y hasta los 25 mil pesos mensuales, de acuerdo con el IME.
El problema radica, en opinión del maestro Paul Moch Islas, quien cuenta con formación en la Universidad de Harvard y experiencia en organismos internacionales, gobierno y academia, en que en México no existen oportunidades laborales para estas carreras y las que hay están mal pagadas.
“Existe, además, desconocimiento sobre las oportunidades en otras partes del mundo, y el temor de ir a otros países, lejos de la familia, para encontrar mejores oportunidades laborales”, añadió Moch Islas, quien también se desempeña como director general de Camino 21, organización desde la que impulsa la transformación de la educación superior en América Latina.