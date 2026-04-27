Carreras con poca demanda en México son bien pagadas en el exterior

Carreras como lingüística aplicada, agroforestación y economía industrial tienen baja demanda en México, pero ofrecen altos salarios y múltiples vacantes en países como China, Alemania y Japón según el Instituto de los Mexicanos en el Exterior

Roxana González

Caso similar ocurre con los economistas industriales, cuyas vacantes en países como Alemania, Suiza o Estados Unidos son pagadas hasta por 50 mil pesos mensuales.

La nación asiática solicita cada año más de un centenar de extranjeros que sean especialistas en tecnologías ambientales, con salarios por encima de los 550 mil yenes mensuales, alrededor de 60 mil pesos.

Desafíos y percepción en México sobre estas carreras

“La gente no estudia esas carreras porque sabe que no podrá vivir de ellas, que a lo mucho terminará como profesor de música o de historia, sin que ello sea malo, para nada, pero con salarios muy bajos”, explicó.