Méxicomiércoles, 22 de abril de 2026
Casa Blanca pide a Sheinbaum “empatía” por los dos agentes de EU fallecidos en México
Los agentes fallecieron, junto con dos mexicanos, durante una operación contra laboratorios clandestinos en Chihuahua
EFE
Sheinbaum rechaza intervención de EU contra cárteles del narcotráfico
Sheinbaum declaró este martes que las autoridades federales mexicanas desconocían la participación de agentes extranjeros en labores de campo.
Además, subrayó que ningún gobierno estatal puede establecer colaboración en materia de seguridad con autoridades extranjeras fuera de los canales federales.