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Méxicomiércoles, 22 de abril de 2026

Casa Blanca pide a Sheinbaum “empatía” por los dos agentes de EU fallecidos en México

Los agentes fallecieron, junto con dos mexicanos, durante una operación contra laboratorios clandestinos en Chihuahua

EFE

Sheinbaum rechaza intervención de EU contra cárteles del narcotráfico

Sheinbaum declaró este martes que las autoridades federales mexicanas desconocían la participación de agentes extranjeros en labores de campo.

Además, subrayó que ningún gobierno estatal puede establecer colaboración en materia de seguridad con autoridades extranjeras fuera de los canales federales.

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