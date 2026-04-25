Casi 100 mil personas necesitaron ayuda para votar en las elecciones judiciales
El informe refiere que cuatro mil 636 personas con problemas visuales solicitaron apoyo, y 237 utilizaron material Braille
Rafael García
Durante las elecciones al Poder Judicial celebradas en junio de 2025, 93 mil 153 personas con discapacidad requirieron ayuda para ejercer su voto en las casillas especiales que se instalaron.
Mientras que 26 mil 402 personas se apoyaron de funcionarios de casilla para elegir a jueces, magistrados y ministros.
Buscando historias. Egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García. Formado en la calle. Cubro temas electorales y educación.Aprendo todos los días de este oficio.Estoy escuchando a Wos (no importa cuándo estés leyendo esto).