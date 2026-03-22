Según datos de Conagua, en 292 de estos cuerpos de agua hay menos líquido del que debería

Pablo Rodríguez

Importancia y vulnerabilidad de los acuíferos

El exdirector de la Conagua, José Luis Luege, explicó en entrevista con El Sol de México que los acuíferos son fundamentales tanto para el abastecimiento urbano como para la producción agrícola.

A diferencia del agua superficial, como son ríos, lagos o presas, los acuíferos se recargan mediante procesos de infiltración que pueden tardar años o décadas, lo que los convierte en sistemas vulnerables frente a la sobreexplotación.

“El acuífero es un almacenamiento al cabo de mucho tiempo por la infiltración del agua de lluvia… y ese quizás es el mayor problema, que no lo vemos”, advirtió José Luis Luege.

El especialista subrayó que el país enfrenta un escenario crítico en términos de seguridad hídrica, debido a que la extracción de agua supera la capacidad natural de recarga.

Estados con mayor presión hídrica

Por ejemplo, de acuerdo con los datos de la Conagua en Aguascalientes, donde existen solo cinco acuíferos, todos están clasificados en el nivel más alto de escasez.

Tendencia histórica y factores de sobreexplotación

Con esta información se observa que aumentaron 260 acuíferos con presión hídrica en las últimas cinco décadas.

Los principales factores son las fugas de agua y el uso del recurso para la agricultura, que concentra alrededor de 75 por ciento del agua subterránea destinada a este sector.

Consecuencias y propuestas para la gestión hídrica

Las consecuencias de esta sobreexplotación son múltiples. Desde la pérdida total del acuífero hasta impactos en ecosistemas, como manantiales, ríos y la propia biodiversidad.

Además, la extracción a mayores profundidades incrementa la presencia de metales en el agua, lo que limita su uso para consumo humano.

Frente a este panorama, el especialista propuso un cambio estructural en la gestión del recurso, basado en la eficiencia y el reúso del agua.

“El camino que tenemos en México es sumamente urgente: intercambiar agua. Usar agua de primer uso para consumo humano y tratar las aguas residuales para riego agrícola e industria”, planteó el exfuncionario.

También destacó la necesidad de tecnificar el riego, reducir fugas en las redes urbanas y replantear los subsidios que actualmente incentivan la extracción de agua subterránea.

“Se dan todas las facilidades para extraer agua, cuando debería ser al revés; debería haber mucha más restricción en la extracción del agua subterránea”, concluyó.