Casi la mitad de los congresos locales rebasan tope de gasto propuesto por Sheinbaum

Doce de las 32 Legislaturas locales exceden el tope de gastos previsto en el plan B electoral, que es del 0.70% con respecto al presupuesto de cada entidad federativa

Atzayacatl Cabrera / El Sol de México

Si se considera el tope del plan B, el presupuesto de ese Congreso no debe exceder de 755.1 millones de pesos, por lo que el eventual recorte sería de 453 millones 922 mil un pesos.

Si el Congreso de Morelos se apegara al tope, su presupuesto anual sería de 278.9 millones de pesos, es decir, 358 millones menos de lo que actualmente ejerce.

En suma, los 12 congresos estatales considerados como onerosos suman un gasto excedente de dos mil 64 millones de pesos.

El investigador de Integralia, David Gómez-Álvarez, consideró que en los 32 legislativos locales hay gastos onerosos que tendrán que revisarse.

En Tlaxcala el excedente es de 197.8 millones de pesos; en Quintana Roo, 158.5 millones de pesos; en Nayarit, 156 millones de pesos y en Baja California Sur, 119.8 millones de pesos.

En Zacatecas, 71.4 millones de pesos; Durango, 42.5 millones de pesos; Aguascalientes, 42.3 millones de pesos y en Campeche, 24.4 millones de pesos.

“En algunos vas a ahorrar 200 millones, en unos 400, en otros 150 millones (...) Eso es lo que tiene de pérdidas Pemex en un día”, cuestionó.