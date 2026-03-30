Caso Carmiña Salazar: qué se sabe de la influencer que desapareció en Culiacán, Sinaloa
Carmiña Salazar es la segunda creadora de contenido que desaparece en Culiacán en menos de tres meses; el 21 de enero fue Nicole Pardo, quien fue encontrada con vida tres días después
Alma Hidalgo / El Sol de México
¿Quién es Carmiña Salazar?
En redes sociales, Carmiña Salazar se define a sí misma como una licenciada en Enfermería, repostera y mamá.
En la red social Instagram, donde acumula más de mil 500 seguidores, se dedica a compartir contenido sobre viajes con sus cuatro hijos.
Además de crear contenido sobre repostería, Carmiña Salazar en ocasiones realiza trends virales.
Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM. Redactora web con gusto por los temas en tendencia y cultura pop.