Caso Carmiña Salazar: qué se sabe de la influencer que desapareció en Culiacán, Sinaloa

Carmiña Salazar es la segunda creadora de contenido que desaparece en Culiacán en menos de tres meses; el 21 de enero fue Nicole Pardo, quien fue encontrada con vida tres días después

Alma Hidalgo / El Sol de México

¿Quién es Carmiña Salazar?

En redes sociales, Carmiña Salazar se define a sí misma como una licenciada en Enfermería, repostera y mamá.

En la red social Instagram, donde acumula más de mil 500 seguidores, se dedica a compartir contenido sobre viajes con sus cuatro hijos.

Además de crear contenido sobre repostería, Carmiña Salazar en ocasiones realiza trends virales.