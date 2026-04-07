Casos de sarampión reducen 66% tras campaña de vacunación en todo el país

De acuerdo con las autoridades, en los últimos días se han detectado menos de 70 contagios de la enfermedad en el país

Montserrat Maldonado

Desde Palacio Nacional, el subsecretario apuntó que si bien son buenas noticias la baja de los casos, estos tienen que seguir disminuyendo.

Eduardo Clark recordó que en el país se cuenta con más de 20 mil módulos de vacunación y que todas las entidades federativas han llegado a sus metas.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, en el país hay un total de 8 mil 691 casos de sarampión. Las entidades con mayor número de contagios son Jalisco, CDMX y Chiapas.

El próximo 13 de abril, las autoridades mexicanas sostendrán una reunión de manera virtual con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para hablar sobre el estatus de la enfermedad.