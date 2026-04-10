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Méxicoviernes, 10 de abril de 2026

Casos por usurpación de identidad aumentaron 327% de 2024 a 2025

Una de las modalidades de este delito es el SIM Swapping, que es duplicar d emanera ilegal el chip del teléfono celular para robar datos personales

Ariadna Lobo

El 8 de abril, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que AT&T deberá indemnizar y pagar el daño moral a una víctima de SIM Swapping, práctica que se configura como robo o usurpación de la identidad.

¿Qué es la tarjeta SIM y para qué sirve?

La tarjeta SIM es un chip inteligente que almacena un conjunto de datos y sirve para identificar una línea telefónica ante una red de telecomunicaciones.

¿Qué es el SIM Swapping o Duplicación de SIM?

El SIM Swapping es una manera de suplantar la identidad de las personas por medio del número telefónico para poder acceder a sus cuentas bancarias.

Adicionalmente, propuso que se emita un aviso sobre la solicitud de reemplazo de la tarjeta SIM por medio de un mensaje de texto, correo electrónico u otros medios de contacto.

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