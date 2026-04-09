Las autoridades informaron que los operativos se realizaron en siete domicilios en Escobedo, dos en Guadalupe, uno en San Nicolás de los Garza y otro en Salinas Victoria

David Casas / Corresponsal

Como resultado, fueron detenidas cuatro personas y se aseguraron tarjetas bancarias, equipo de cómputo, teléfonos celulares, papelería diversa y un vehículo.

Las intervenciones fueron en siete domicilios en los municipios metropolitanos de Escobedo, dos en Guadalupe, uno en San Nicolás de los Garza y otro en el Ayuntamiento de Salinas Victoria.

Los inmuebles con resultado positivo quedaron asegurados con resguardo a cargo de la corporación correspondiente.