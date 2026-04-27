Catedráticos de la UABJO se amparan ante posibles órdenes de aprehensión

Los académicos acusaron supuestos actos de intimidación y amenazas desde el gobierno estatal por respaldar la candidatura del Enrique Martínez Martínez

Luis Ramírez / Corresponsal

En conferencia de prensa, el profesor y abogado Pedro Sosa informó que, aunque tienen conocimiento de posibles órdenes de captura contra 27 docentes, hasta ahora no han sido notificados formalmente de los delitos que se les imputan.

Esta situación se da en medio de tensiones al interior de la UABJO, una de las principales instituciones de educación superior en Oaxaca, donde los procesos de elección de autoridades suelen involucrar a distintos grupos sindicales y corrientes académicas.

Hasta el momento, ni el gobierno estatal ni la rectoría han emitido una postura pública detallada sobre las acusaciones.