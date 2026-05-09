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Méxicosábado, 9 de mayo de 2026

Ceci Flores, la madre que escarba ahí donde el Estado no llega

“Si las autoridades hicieran su trabajo, nosotras no tendríamos que hacerlo”, dice la fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, que desde mayo de 2019 recorre el desierto tras la desaparición de sus hijos. Sin protocolos ni acompañamiento institucional, inició la búsqueda en Bahía de Kino guiándose por indicios mínimos y por la información que encontraba en el camino. Con el tiempo, esa decisión derivó en la creación del colectivo que hoy agrupa a miles de familias y ha participado en la localización de personas en distintas regiones del país.

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Adal Navarro

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