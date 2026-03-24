Ceci Flores, madre buscadora, afirma haber encontrado a su hijo: Vámonos a casa

“Yo siempre supe que te encontraría. He cumplido mi promesa de encontrarte”, expresó la madre tras el hallazgo

Sergio Ángeles / El Sol de México

Cecilia Flores , fundadora del Colectivo Madres Buscadoras de Sonora, localizó a su hijo luego de una larga búsqueda por el desierto.

A través de un mensaje en redes sociales, Flores informó que localizó los restos en la carretera 26, kilómetro 46, en Hermosillo, Sonora.

En una emotiva declaración, la madre indicó que siempre supo que encontraría a su hijo. “No tenía otro motivo en la vida; me robaron el miedo con tu ausencia, se llevaron mi cansancio con tus heridas”, agregó.