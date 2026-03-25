Ceci Flores: ¿quién es la madre buscadora que localizó los restos de uno de sus hijos?

La incesante búsqueda de Cecilia Flores ha dado resultados y la ha llevado a encontrar los restos de su hijo Marco Antonio, quien desapareció en 2019

Samantha Laurent y Jorge Morales

“Vámonos a casa hijo, de donde nunca tuviste que partir. He cumplido mi promesa de encontrarte”, clamó Flores en un video a través de redes sociales al confirmar su hallazgo carretera 26, kilómetro 46, en Hermosillo, Sonora.

¿Cuál es la historia de Ceci Flores?

Originaria de Bahía de Kino, en Sonora, hasta el 2015 Ceci tenía una vida tranquila, trabajaba en labores domésticas en su propia casa y tenía tres hijos, Alejandro, Marco y Jesús; sin embargo, su cotidianeidad dio un giro de 360 grados de la noche a la mañana.

Uno de los mayores miedos de toda madre alcanzó a Ceci en octubre de ese año, cuando Alejandro, de apenas 21 años desapareció y hasta la fecha sigue sin saberse algo sobre su paradero.

La pesadilla de esta madre buscadora apenas comenzaba, pero ella no lo sabía, desconocía que cuatro años más tarde volvería a experimentar el mismo dolor, cuando sus otros dos hijos le fueran arrebatados de la misma forma.

Fue en 2019 cuando Marco Antonio, de 32 años, y Jesús Adrián, de 15, desaparecieron sin dejar rastro en Sonora, sucesos que terminaron por abrir una herida que no se había cerrado desde 2015.

Aunque dicen que la esperanza es lo último que muere, la de Ceci se encontraba perdida, pues ya había pagado en tres ocaciones por el rescate de Alejandro sin que esto sirviera de algo.

Sin embargo; esta vez sería diferente. En una entrevista con BBC, Cecilia contó cómo a los pocos días de la desaparición de sus otros dos hijos tomó valor para ir a la casa de quienes ella aseguró, sabía quiénes eran los responsables y los amenazó.

Explicó que un acto así es algo que nunca podría cometer, pero es algo que salió de manera espontánea para inducir miedo y le regresaran a su familia.

Así surgió el Colectivo Madres Buscadoras de Sonora

Lo perdió todo. Tras la desaparición de Alejandro, su matrimonio fue en declive, aunque cabe resaltar que no recibió el apoyo de su esposo, así que continuó sola. Perdió a sus hijos, su pareja, su casa, pero no la esperanza de poder encontrarlos.

Ese 10 de mayo de 2019 marcó un antes y un después en la vida de Ceci, quien a partir de entonces decidió tomar las riendas de su situación y comenzó a buscar a sus hijos por su propia cuenta. Su camino como madre buscadora había iniciado y no daría marcha atrás.

Su imparable trabajo ha dado frutos, pues en este tiempo, han encontrado a más de mil 500 personas en fosas clandestinas y más de mil 300 fueron localizadas con vida en diferentes partes del país.

En la entrevista con BBC, explica que sus búsquedas no las hacen públicas por cuestiones de seguridad, solo avisan a las autoridades para que las puedan acompañar.

Y aunque su ardua labor le ha permitido regresarle la alegría a cientos de familias, mentira no es que sigue preguntándose por qué no puede ser una de esas madres a las que le dan la buena noticia de haber encontrado a sus hijos con vida.

Las amenazas para Ceci Flores no frenan la búsqueda de sus hijos

El activismo de Cecilia Flores ha estado marcado por una incansable esperanza alimentada por el instinto maternal de encontrar a sus hijos y ayudar a otras madres a encontrar a los suyos. Pero también ha estado marcado por amenazas.

Desde que formó el colectivo, la amenazas de muerte no han cesado. Ha recibido llamadas desde la cárcel para decirle que ofrecieron 50 mil pesos “por su cabeza”, y aunque ella contesta “valgo más que eso” a manera de broma, admitió que sí le da miedo.

Ha tenido que ver cómo algunas de sus compañeras de búsqueda han sido asesinadas tras haber recibido amenazas, lo que sin duda alguna, le genera miedo, pero tiene un miedo aún más grande: no volver a ver a sus hijos.