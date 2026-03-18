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Méxicomiércoles, 18 de marzo de 2026

Celebra Sheinbaum incorporación de Cuauhtémoc Cárdenas al Proyecto Energético de México

La Presidenta hizo un llamado a fortalecer la soberanía energética del país, aumentando la producción nacional de gas natural y el impulso de fuentes renovables, además de mantener la producción y procesamiento del petróleo

Yazmín Morales

La mandataria reconoció al excandidato presidencial por su lucha permanente por la soberanía energética y por enseñar al país que la lucha por la democracia se construye con el pueblo de México.

Periodista. Experta en comunicación política y legislativa. He desempeñado distintos cargos en dependencias federales y locales. Amante de la vida, los libros, el café y la comida. Feminista. Animal lover. Runner. Contar historias, mi deporte favorito.

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