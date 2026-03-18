Celebra Sheinbaum incorporación de Cuauhtémoc Cárdenas al Proyecto Energético de México











Ciudad de Mexico , 18 de marzo de 2026 Ver más periódicos

En el 88 Aniversario de la Expropiación Petrolera, la mandataria señaló que continuará el fortalecimiento de Pemex y CFE como empresas del pueblo de México / Foto: Cortesía: Presidencia

El llamado para avanzar en la soberanía energética es aumentar la producción de gas natural y de fuentes renovables, así como mantener la producción y procesamiento de petróleo, sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el 88 Aniversario de la Expropiación Petrolera.

“El llamado para avanzar en la soberanía energética adquiere una enorme relevancia cada día, en estos momentos significa avanzar en la soberanía energética, aumentar la producción nacional de gas natural, que es el siguiente objetivo y las fuentes renovables de energía, además de seguir manteniendo la producción de petróleo y su procesamiento. Asimismo, vamos a seguir promoviendo el desarrollo de las fuentes renovables de energía”, expresó.

Desde Pueblo Viejo, Veracruz, Sheinbaum Pardo celebró la incorporación de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano el Proyecto Energético de México. Detalló que Cárdenas presidirá la nueva Comisión Consultiva del Petróleo, que ayudará a la toma de decisiones sobre la visión energética del país.

En nuestro sexenio, como nos comprometimos, tenemos grandes objetivos: uno, seguir avanzando con el fortalecimiento de Pemex y Comisión Federal de Electricidad como empresas públicas y el otro: garantizar la soberanía energética de México, avanzando también en su menor impacto ambiental Claudia Sheinbaum, presidenta de la República

Gracias a la construcción de la refinería Dos Bocas, la adquisición de la refinería Deer Park y el rescate de otras seis refinerías del sistema, México continúa importando 75% del gas natural que se consume, sostuvo Sheinbaum / Foto: Cortesía: Presidencia

La jefa del Ejecutivo federal también reafirmó su compromiso con el futuro energético de la nación y anunció que su gobierno continuará el fortalecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresas del pueblo de México.

“Sabemos que el futuro energético de la nación exige visión, innovación, responsabilidad y una visión de largo plazo de nuestra soberanía. En nuestro sexenio, como nos comprometimos, tenemos grandes objetivos: uno, seguir avanzando con el fortalecimiento de Pemex y Comisión Federal de Electricidad como empresas públicas y el otro: garantizar la soberanía energética de México, avanzando también en su menor impacto ambiental”, señaló la Presidenta.

Sheinbaum Pardo agregó que con la construcción de la refinería Dos Bocas, la compra de la refinería Deer Park y el rescate de las otras seis refinerías del sistema, México continúa importando 75% del gas natural que se consume.