Cerca de 100 mil contratos colectivos siguen en espera de contar con representación sindical

El director del CFCRL, Alfredo Domínguez, dijo que se deben fortalecer las estrategias que permitan ampliar la cobertura sindical

Bertha Becerra / El Sol de México

Se suman a la legitimación de 30 mil 549 provenientes de 140 mil CCT existentes antes de la reforma y se trata de la profunda transformación en la vida sindical con un total de 45 mil 549 contratos colectivos vigentes hoy en día.

Informó el director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), Alfredo Domínguez Marrufo, que aún existen cerca de 100 mil contratos colectivos en espera de contar con una representación sindical.

Esto es fundamental para continuar con la fortaleza de estrategias que permitan ampliar la cobertura sindical y recuperar su papel histórico, y consolidar un entorno laboral con justicia, transparencia y rendición de cuentas.

Destacó el titular del CFCRL que “estos resultados confirman que el nuevo sistema laboral no solo garantiza la democracia sindical sino que también facilita la creación de nuevos acuerdos colectivos bajo reglas claras y transparentes”.

Informó que únicamente el 1.5 por ciento de los contratos que se legitimaron, los rechazaron las personas trabajadoras.

Esto evidencia un alto nivel de aprobación de los procesos democráticos que se sustentan en el voto personal, libre, directo y secreto.

Destacó que el nuevo modelo laboral asegura la libertad sindical y permite a las y los trabajadores decidir de manera voluntaria su afiliación, sin presiones ni represalias, como lo marca la Ley Federal del Trabajo.

Finalmente, explicó que el 99 por ciento de los contratos colectivos de trabajo que se dieron por terminados en el proceso de legitimación, fue porque los propios sindicatos titulares no se atrevieron a ponerlos a consulta de sus afiliados.