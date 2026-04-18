Cercanos a la 4T y a Taddei, entre los 50 mejor evaluados para Consejerías del INE

Apuntaron unas 410 personas, y entre admisión de requisitos, pruebas, exámenes y entrevistas, siguen en la contienda 50 perfiles

Rafael García

Tras la fase de entrevistas presenciales o virtuales, se mantiene en la contienda para ocupar alguno de estos cargos el actual director de Talleres Gráficos de México, Arturo Manuel Chávez López.

En su entrevista publicada este jueves, el funcionario destacó que entre su experiencia se encuentra imprimir boletas electorales y haber sido consejero universitario.

También admitió que lo que busca al ocupar ese asiento dentro del Consejo General es hacer política, más que burocracia, pues considera que es el espacio perfecto para hacerlo.

Este también fue quien obtuvo la mejor calificación en el examen de conocimientos, con 99 de 100 aciertos.

Además, este miércoles señaló que su puntaje en el examen de conocimientos se debe a que es muy bueno estudiando y a que de niño se ponía triste si no sacaba 10.

Bernardo Valle Monroy, quien ayudó a delinear el plan A de la reforma electoral como representante de la Secretaría de Gobernación (Segob), fue de los mejores evaluados en la última prueba.

Durante su entrevista, quien también obtuvo un puntaje de 99 en el examen de conocimientos, explicó que su reto como consejero será llevar a cabo las elecciones judiciales de 2027 de manera eficiente, lo que conseguirá informando correctamente a la ciudadanía de lo que consiste y de los perfiles que van a participar.

También fueron de los 50 mejor evaluados distintas personas cercanas a Guadalupe Taddei y actuales funcionarias del INE; sin embargo, de los ocho que se apuntaron, cinco se quedaron en el camino y sólo tres siguen teniendo posibilidades de llegar a las quintetas finales.

De igual manera, aparece Jesús Octavio García González, quien se desempeña actualmente como encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración del instituto. También es miembro fundador del Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral de Veracruz.

Entre los mejores evaluados se encuentra el actual coordinador de Asuntos Jurídicos en materia de Fiscalización del INE, Pedro Rafael Constantino Echeverría. En 2012 trabajó en la Secretaría de Gobernación y posteriormente fue parte de la oficina del consejero electoral Mauricio Huesca.

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Para ocupar las tres Consejerías del INE que dejaron libres el 4 de abril Jaime Rivera, Dania Ravel y Claudia Zavala, se apuntaron unas 410 personas, y entre admisión de requisitos, pruebas, exámenes y entrevistas, siguen en la contienda 50 perfiles.