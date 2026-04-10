Cercanos a Taddei y directores del INE, a la siguiente fase para Consejerías

Aunque no fueron quienes obtuvieron los puntajes más altos en el examen, lograron pasar a la siguiente fase con un rango de entre 81 y 90 aciertos de 100

Rafael García

Aunque no fueron quienes obtuvieron los puntajes más altos en el examen, lograron pasar a la siguiente fase con un rango de entre 81 y 90 aciertos de 100.

¿Quiénes son los perfiles que pasaron a la siguiente fase?

Entre los perfiles que serán sometidos a la prueba de idoneidad, se encuentra el actual coordinador de Asuntos Jurídicos en materia de Fiscalización del INE, Pedro Rafael Constantino Echeverría, quien obtuvo un puntaje de 90.

En 2012 trabajó en la Secretaría de Gobernación y posteriormente fue parte de la oficina del consejero electoral Mauricio Huesca.

En la lista también aparece el director de Asuntos Jurídicos del INE, Juan Manuel Vázquez Barajas, quien pasó a la siguiente fase con un puntaje de 88.

María Fernanda Romo Gaxiola, quien es directora de Procedimientos de Remoción de Consejeros de los OPL y de Violencia Política Contra las Mujeres, pasó a la siguiente fase con un puntaje de 86.

También fue titular de la Unidad de Apoyo Jurídico en la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales de la Fiscalía General de la República (FGR).

Otro funcionario actual del INE que pasó a la siguiente etapa fue Jesús Octavio García González, quien obtuvo un total de 84 aciertos.

Él se desempeña actualmente como encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Administración del instituto.

También es miembro fundador del Servicio Profesional Electoral del Instituto Electoral de Veracruz.

El director Ejecutivo de Organización Electoral del INE, Roberto Carlos Félix López, también llegó a la tercera etapa.

Se ha desempeñado en el INE como jefe de la Oficina de la Secretaría Ejecutiva y ha sido coordinador Estratégico de la Presidencia del Consejo General del instituto.

A su vez, pasó a la siguiente fase la coordinadora de Asuntos Internacionales del INE, Marisa Arlene Cabral Porchas, quien obtuvo un puntaje de 81.

En octubre de 2014, ingresó al Servicio Profesional Electoral.

Otro funcionario del INE que pasó al siguiente filtro fue Jesús Ancira Jiménez, quien se desempeña como director de Asuntos Laborales en la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos. Obtuvo 79 aciertos.

Sin embargo, ese no fue el caso para el director de Unidad Técnica de Vinculación von los Organismos Públicos Locales del INE, Pedro Pablo Chirinos Benítez. Este se quedó fuera de la siguiente fase con 75 como puntaje.

¿Cómo es el examen para ocupar las Consejerías del INE?

Este se compuso de 100 reactivos en materia constitucional, gubernamental, electoral, Derechos Humanos y perspectiva de género; fiscalización, sistema de gobierno y partidos políticos, entre otros.