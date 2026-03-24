Aunque la participación de las mujeres en las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas ha aumentado, en algunos rubros se mantiene lejos de la paridad

Montserrat Maldonado

En México tomará 37 años poder tener el mismo número de mujeres en carreras de ciencias, matemáticas e ingeniería respecto a la cifra de los hombres.

María Teresa Guerra, coordinadora del Centro Global de Excelencia en Estadísticas de Género de ONU Mujeres, destacó que en el país las mujeres solo son una tercera parte de la investigación científica.

“De seguir con este ritmo, México tardaría 37 años en incorporar al medio millón de mujeres que faltan para cerrar la brecha en las carreras de ingeniería, matemáticas y ciencia”, declaró.

“De aquí a 2030 se debe asegurar el acceso igualitario de todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la enseñanza universitaria”, comentó Teresa Guerra.

De acuerdo con el documento, aunque la participación de las mujeres en las ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas ha aumentado, en algunos rubros sigue estando lejos de la paridad:

Sin embargo, las condiciones empeoran para las mujeres en localidades rurales quienes tenían 7.2 años promedio de escolaridad en comparación con 10.8 años de las mujeres en localidades urbanas.

De acuerdo con el informe de 2025, al mundo le quedan cinco años para convertir la igualdad de género en una realidad para todas las mujeres y las niñas.