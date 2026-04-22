Chocan Morena y PAN en el Senado por citatorio a Maru Campos sobre presencia de agentes de la CIA en Chihuahua

La Comisión de Puntos Constitucionales del Senado de la República aprobó citar a una reunión de trabajo a la gobernadora de Chihuahua

Rafael Ramírez / El Sol de México

El debate

La propuesta fue aceptada por los integrantes de la comisión, lo que amplió el espectro del acuerdo aprobado.

En el intercambio, senadores panistas defendieron la actuación del gobierno de Chihuahua y retaron a Morena a que también se cite a gobernadores afines al oficialismo.

“El Senado no puede citar a una gobernadora bajo este fundamento. Si se trata de revisar la presencia de agentes extranjeros, quienes deben comparecer son las autoridades federales”, argumentó.

Colosio también reprochó que se haya desplazado la discusión de reformas constitucionales relevantes para dar prioridad a un tema que calificó como de motivación política.

Finalmente, el dictamen fue aprobado con 13 votos a favor y uno en contra.

El presidente de la comisión, el senador Óscar Cantón Zetina, informó que el acuerdo será turnado a la Mesa Directiva del Senado para su eventual discusión en el Pleno.