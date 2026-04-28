Chocan Morena y PAN por caso Chihuahua; Noroña acusa traición a la patria y Anaya denuncia linchamiento político

Anaya indicó que al PAN le honra que en Chihuahua no se pacta con criminales / Fotos: Laura Lovera / El Sol de México

Luego de que la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, declinó acudir al Senado para informar sobre la presencia de agentes extranjeros en su entidad, las bancadas de Morena y del PAN protagonizaron un duro choque en tribuna, entre acusaciones de traición a la patria y señalamientos de linchamiento político.

Durante la discusión del informe de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública, el coordinador del PAN, Ricardo Anaya, acusó a Morena de utilizar la invitación a la mandataria estatal como un instrumento de presión política.

“ Se cansaron de decir que la invitación a la gobernadora era una comedida y cordial invitación. Cuando la gobernadora decide no aceptar su comedida y cordial invitación, se tiran al piso como si una invitación fuera un mandato”, reprochó.

Anaya sostuvo que la gobernadora panista no acudió por razones jurídicas, pero también porque, dijo, Morena pretendía convertir la comparecencia en un juicio político anticipado. “A mí me hubiera gustado que viniera la gobernadora a decirles por qué en Chihuahua sí se combate al crimen organizado, por qué en Chihuahua no se pacta con los narcotraficantes, por qué en Chihuahua sí se desmantelan los narcolaboratorios”, afirmó.

El panista acusó a Morena de actuar con doble rasero frente a casos que involucran a gobernadores de su partido, y señaló que mientras cuestionan a Campos, guardan silencio ante señalamientos contra mandatarios morenistas. “Es verdaderamente esquizofrénico que, por un lado, toleran y apoyan a sus narcogobernadores y narcogobernadoras; y por el otro, quieren linchar a una gobernadora de oposición”, lanzó.

Anaya defendió que el gobierno de Chihuahua haya utilizado información de inteligencia para ubicar y desmantelar un narcolaboratorio, y acusó a Morena de intentar convertir esa acción en un delito político. “Nos honra que en Chihuahua no se pacta con criminales, nos honra que en Chihuahua se persigue al crimen organizado con toda la fuerza del Estado”, sostuvo.

En respuesta, el senador morenista Gerardo Fernández Noroña acusó al gobierno de Chihuahua de haber violado la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional al permitir la presencia de agentes de la CIA sin los cauces legales correspondientes.

El morenista sostuvo que la gobernadora Campos no acudió al Senado porque, tras la renuncia del fiscal estatal y las contradicciones del gobierno chihuahuense, “no tenía manera de defender lo indefendible”. “La discusión es que violaron la Constitución, la independencia y la soberanía nacional; violaron la Ley de Seguridad Nacional y le dieron la espalda al pueblo de México y al pueblo de Chihuahua”, acusó.

Fernández Noroña afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) ya abrió carpetas de investigación por estos hechos y advirtió que el caso no quedará impune. “Ustedes defienden a un gobierno que violó la Constitución, que violó la Ley de Seguridad Nacional, y eso se llama traición a la patria”, dijo a los panistas.

Durante su intervención, el morenista también mostró una nota periodística en la que presuntamente aparecen los agentes extranjeros fallecidos con uniformes de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua. El senador panista Mario Vázquez le exigió rectificar y acusó que esa versión era falsa y había sido desmentida por la Fiscalía de Chihuahua.

El debate escaló con descalificaciones entre ambas bancadas. Mientras el PAN acusó a Morena de fabricar un linchamiento político contra Campos, Morena insistió en que el gobierno de Chihuahua debe responder por permitir la operación de agentes extranjeros en territorio nacional.