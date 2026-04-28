elsoldemexico
ÚLTIMA HORA: Ariadna Montiel deja la Secretaría del Bienestar, anuncia Claudia Sheinbaum
Méxicomartes, 28 de abril de 2026

Chocan Morena y PAN por caso Chihuahua; Noroña acusa traición a la patria y Anaya denuncia linchamiento político

Tras la ausencia de Maru Campos en el Senado, Morena acusó al gobierno de Chihuahua de violar la Constitución por la presencia de agentes de la CIA, mientras el PAN defendió a la gobernadora

Rafael Ramírez / El Sol de México

“No estamos discutiendo si combaten o no a narcos. Estamos discutiendo la flagrante violación al artículo 117 constitucional, que prohíbe a los estados celebrar alianzas, tratados o coaliciones con potencias extranjeras”, señaló.

Noroña pidió incluso que se leyera en tribuna el artículo 117 de la Constitución, para subrayar que los estados no pueden celebrar acuerdos con gobiernos extranjeros.

Noroña respondió que él retomó información publicada por un medio nacional y sostuvo sus dichos, aunque pidió al PAN enviar una carta aclaratoria si consideraba inexacta la publicación.

Soy reportero desde que los teléfonos tenían antena. Escribo del congreso y partidos políticos.

Rafael Ramirez
Últimas notas:

NOTAS RELACIONADAS

Más Noticias

LO+VISTO

COLUMNAS

Sara Lovera - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Sara Lovera

Palabra de Antígona / Querida Fátima

tag - ALEJANDRO JIMENEZ MARTÍN DEL CAMPO
Martha Tagle

México ante la ONU

image
Vicente Gutiérrez Camposeco

Mexicanos perciben inseguridad a la baja

image
Anáhuac Global

Refutando al presidente Putin

LO+RECIENTE

horoscopelarge

CARTONES