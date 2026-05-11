CIDH reconoce medidas contra la desaparición en México, pero señala poca eficacia 

MÉXICO

Ayuntamiento de Campeche libera licencia de construcción del Hotel Edzná del Tren Maya tras clausuras

Después de ser dos veces clausurado por adeudos de 50 millones de pesos en permisos y multa, el Ayuntamiento del estado, liberó su licencia de construcción. La obra ya cuenta con constancia de terminación y el hotel reanudó operaciones