CIDH reconoce medidas contra la desaparición en México, pero señala poca eficacia 

Jorge Álvarez Máynez informó que Movimiento Ciudadano presentó una petición formal ante la SEP para exigir que cualquier modificación al calendario escolar esté sustentada en análisis pedagógicos, climáticos y presupuestales; además pidió apoyos para familias afectadas
Después de ser dos veces clausurado por adeudos de 50 millones de pesos en permisos y multa, el Ayuntamiento del estado, liberó su licencia de construcción. La obra ya cuenta con constancia de terminación y el hotel reanudó operaciones