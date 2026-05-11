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Méxicolunes, 11 de mayo de 2026

CIDH reconoce medidas contra la desaparición en México, pero señala poca eficacia 

El organismo internacional alertó de la alta impunidad que hay por parte de las autoridades al investigar y sancionar este delito

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Montserrat Maldonado

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El subsecretario para asuntos multilaterales y derechos humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Enrique Javier Ochoa - Foto: Nadya Murillo / El Sol de México

La desaparición no se ordena desde el estado, defiende la Segob

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La vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y relatora para México, Andrea Pochak, Bibiana Mendoza de “Hasta encontrarte” y la directora del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, María Luisa Aguilar - Foto: Nadya Murillo / El Sol de México
CIDH reconoce medidas contra la desaparición en México, pero señala poca eficacia 
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La secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Tania Raneaum - Foto: Nadya Murillo / El Sol de México
Montserrat Sanchez Maldonado
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