Cinco organizaciones que buscaban convertirse en partido político no lograron afiliar a nadie

Para constituir una organización como partido político, esta deberá contar con al menos 256 mil 30 personas afiliadas, que representa el 0.26% del padrón electoral en México

Rafael García

Sin embargo, ninguna de estas realizó asamblea alguna.

Se trata de Agrupación Política Nacional Voces Ciudadanas, la cual obtuvo su única afiliación mediante aplicación móvil; y Somos Federalistas A.C, también por aplicación móvil.

De las 89 organizaciones que notificaron que tenían intención de constituirse como partidos políticos para las elecciones de 2027, sólo 82 llegaron al filtro para juntar el mínimo de afiliaciones.

De estas 82, sólo cuatro lo consiguieron, mientras que las otras 78 lograron en conjunto 115 mil 775 afiliaciones, lo que quiere decir que, ni en grupo, llegaron a la mitad de las 256 mil 30 necesarias para ser un partido político.

Entre las 82 organizaciones juntaron un millón 584 mil 509 afiliados.

El INE ha detectado dobles afiliaciones, es decir, que ciudadanos se afilian en la asamblea de una organización cuando ya había participado en otras.

Por ello, invalidó 41 asambleas de las 246 celebradas de la organización Personas Sumando en 2025 A.C.

Según la ley, para conseguir el registro de partido político nacional uno de los requisitos es la organización de al menos 200 asambleas distritales.

El documento argumenta que con esto se cae en ilegalidad al introducir una condición de validez de las Asambleas no previstas en la Constitución ni en la ley, sino en un acuerdo.

Señala que también se vulnera el derecho de asociación y afiliación política, tanto en su dimensión individual como colectiva.

Las asociaciones que siguen en el proceso de convertirse en partido político nacional son: Partido PAZ, México Tiene Vida, Somos México y Que Siga la Democracia. Las agrupaciones que consigan el registro podrán participar en las elecciones de 2027.