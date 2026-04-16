Citlalli Hernández es nombrada presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena

Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, anunció la incorporación de Citlalli Hernández al partido rumbo al proceso electoral de 2027

Rafael Ramírez / El Sol de México

Citlalli Hernández estuvo al frente de la Secretaría de las Mujeres desde 2024, cuando Claudia Sheinbaum asumió la presidencia. Como titular de la institución impulsó reformas constitucionales como la de igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.