Citlalli Hernández renuncia a la Secretaría de las Mujeres para irse a Morena, anunció la presidenta Sheinbaum

Con efecto inmediato se buscará quién supla a Hernández al frente de la Secretaría de las Mujeres

Montserrat Maldonado

“Ayer Citlali me entregó su renuncia a la Secretaría de las Mujeres. Me dijo que se va al partido, que quiere ir a ayudar a Morena”, declaró la mandataria durante su conferencia matutina en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum comentó que la salida de Citlali Hernández responde a una petición de la dirigencia de Morena para apoyar en el tema de las alianzas rumbo a los próximos procesos electorales.

“Entiendo que Luisa María Alcalde le pidió que si podía ayudarle en este tema o ayudarle al comité ejecutivo en este tema. Y entonces creo que le van a dar un nombramiento especial para que ella realice estas tareas”, señaló la presidenta.

Sheinbaum explicó que la decisión surgió tras una conversación entre la funcionaria y una integrante del propio partido.

También reconoció que la renuncia la tomó por sorpresa y adelantó que Hernández dejará el cargo a partir de mañana.

La Presidenta añadió que en los próximos días dará a conocer el nombre de la mujer que encabezará la dependencia.

Nacimiento de la Secretaría

La Secretaría de las Mujeres fue creada oficialmente con la publicación del decreto de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal el 28 de noviembre de 2024, iniciando funciones formalmente el 1 de enero de 2025.

Esta dependencia, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y recientemente encabezada por Citlalli Hernández, busca priorizar los temas de género.

¿Quién es Citlalli Hernández Mora?

Para 2024 fue reelecta para el mismo cargo y presidió la Comisión de Estudios Legislativos.

Avances y pendientes tras su salida

Durante su paso en la Secretaría, Citlalli Hernández Mora impulsó desde la creación de Centros LIBRE hasta un plan contra el abuso sexual.

En noviembre de 2025 y tras el acoso sexual que sufrió la presidenta Claudia Sheinbaum, la Secretaría de las Mujeres presentó el Plan Integral contra el abuso sexual para garantizar.

De acuerdo con las autoridades, la iniciativa busca tipificar este delito como grave en todo el país, así como fortalecer la respuesta institucional para que las mujeres denuncien de manera más rápida.

Sin embargo, su salida también se ve enmarcada de algunos pendientes.

En ese mismo evento, la todavía secretaria admitió que en seis años es imposible construir un Sistema de Cuidados.

“En seis años es imposible construir todo un Sistema que pueda reconocer y garantizar esta necesidad de cuidados, sin embargo, creemos que este sexenio es clave para tener las bases de este Sistema”, dijo la funcionaria federal en entrevista con medios.

Actualmente en el Congreso hay una iniciativa para crear el Sistema Nacional de Cuidados, pero hasta el momento la propuesta sigue sin aprobarse.

Citlalli Hernández regresa a Morena en medio de la discusión en el Congreso de la reforma para homologar el delito de feminicidio en todo el país.

Según datos del gobierno federal, los feminicidios han disminuido en el país, las cifras oficiales resaltan un aumento en lesiones dolosas contra las mujeres. Con información de Pablo Rodríguez