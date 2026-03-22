En un evento en Oaxaca, la mandataria defendió el incremento del salario mínimo y destacó la estabilidad económica de su gobierno

Luis Ramírez / Corresponsal

Oaxaca.– La presidenta Claudia Sheinbaum planteó la posibilidad de mantenerse en el cargo más allá de su mandato si existe respaldo ciudadano, al señalar que “si el pueblo de México quiere que nos quedemos”, podría continuar hasta 2030.

La declaración se dio en el marco de un mensaje en el que también defendió los resultados económicos de la actual administración, particularmente en materia de salario mínimo.

Sheinbaum sostuvo que el incremento salarial no provocó los efectos negativos que, dijo, se habían advertido previamente, como inflación o falta de inversión.

“Decían que si aumentaba el salario mínimo iba a haber inflación, que nadie iba a invertir en México. Pues no ocurrió”, afirmó.

La presidenta destacó que el salario mínimo pasó de menos de 3 mil pesos a 9 mil 500 pesos en la actualidad, y aseguró que los programas sociales se han ajustado para evitar que pierdan valor frente al aumento de precios.

Indicó que apoyos como la pensión para adultos mayores se actualizan de manera constante para mantener su poder adquisitivo.

Sheinbaum afirmó que estos resultados forman parte del modelo económico impulsado por su gobierno, el cual —señaló— busca redistribuir recursos y mantener estabilidad.