Claudia Sheinbaum confirma invitación al rey de España al Mundial en México

Asímismo la presidenta de México afirmó que se enviaron invitaciones a todos los líderes con los que nuestro país tiene una buena relación diplomática

AFP

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, confirmó este jueves que su gobierno invitó al rey de España Felipe VI al Mundial de futbol, aunque aclaró que hizo lo mismo con todos los países con los que México tiene relación.

“Son todos los países con los que México tiene relación”, añadió.

Las relaciones bilaterales se tensaron en 2019 cuando el entonces presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, envió una carta a Madrid exigiendo a la Corona una disculpa por los abusos cometidos, según México, durante la Conquista.

Sheinbaum mantuvo el reclamo de su antecesor y no invitó al rey a su investidura en 2024. En respuesta, España no envió representantes a la ceremonia.

El lunes, Felipe VI admitió que hubo “muchos abusos” durante la conquista española de América pese al “afán de protección” de los reyes católicos hacia los indígenas, unas declaraciones inéditas por su parte sobre ese asunto.

En respuesta, la presidenta Sheinbaum saludó el martes el “gesto de acercamiento” del rey.

Tras un siglo de batallas, masacres y epidemias, solo quedaba entre uno y dos millones de habitantes autóctonos.