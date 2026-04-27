Claudia Sheinbaum reconoce labor de Esteban Moctezuma como embajador en EU

Roberto Lazzeri será el nuevo embajador de México en Estados Unidos

Laura Arana

A través de un video difundido en sus redes sociales, la mandataria federal informó que sostuvo un encuentro en Palacio Nacional con el embajador de México en Estados Unidos.

En su mensaje, destacó la labor de Moctezuma como diplomático; incluso recordó el papel que desempeñó en las gestiones realizadas en torno a la propuesta de gravar las remesas enviadas desde Estados Unidos.

“Les voy a contar algo: no sé si se acuerdan que iban a poner un impuesto muy alto a las remesas. Realmente fue trabajo de Esteban el que se haya reducido tanto este impuesto”, afirmó.

Por su parte, Esteban Moctezuma agradeció el respaldo de la presidenta Sheinbaum y resaltó el trabajo que llevó a cabo como embajador.

En el encuentro asistió el canciller Roberto Velasco, quien reconoció el esfuerzo de Esteban Moctezuma, quien aún participará en el gobierno en una nueva responsabilidad que será anunciada próximamente.

“Muy contento de estar aquí con el embajador, agradecerle también todo su trabajo. Hemos sido colaboradores muy cercanos durante varios años y me entusiasma que tendremos una oportunidad de seguir trabajando en adelante”, dijo.