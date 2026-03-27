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Méxicoviernes, 27 de marzo de 2026

Claudia Sheinbaum regala boletos para el México vs Portugal, ¿cómo obtenerlos?

Por medio de su cuenta de Instagram, la presidenta de nuestro país realizó la sorpresiva dinámica para el duelo de reinauguración del Coloso de Santa Úrsula

Cristóbal Morales

La mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, anunció por medio de su cuenta de X que regalará boletos para poder asistir este sábado al Estadio Banorte, antes Azteca.

Recordemos que la Selección Mexicana se enfrentará a la Selección de Portugal en el duelo inaugural del renovado Coloso de Santa Úrsula, mismo que fue remodelado de cara al Mundial de 2026.

La dinámica que la presidenta reveló que por medio de su cuenta de Instagram, en punto de las 19:30 horas, podrían conocer cómo obtener las entradas, sin embargo, pasadas las 20:15 de la noche de este viernes 27 de marzo, no se ha publicado ningún anuncio.

Editor web para el Sol de México. Estudié Filosofía en la FFyL de la UNAM. Me encanta leer, perderme en la música, ver deportes (y a veces practicarlos, cuando el cuerpo lo permite).

Cristobal Morales
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