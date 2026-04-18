La presidenta reiteró a Pedro Sánchez la importancia que representa la Conquista para México y el reconocimiento de abusos de Hernán Cortés

Laura Arana

Sheinbaum subrayó que también abordaron la importancia que tiene para México el reconocimiento de lo que fue la Conquista y la llegada de los españoles.

“Le hablé de la carta de Carlos V, que mencioné el otro día en la mañanera, en la que Carlos V reconoce los abusos de Hernán Cortés”, apuntó.

La mandataria federal realiza este sábado una gira de trabajo por España. Esta mañana, a su arribo a la Cumbre en Defensa de la Democracia, afirmó que no hay crisis diplomática con el país europeo.

No hay crisis diplomática, nunca ha habido. Lo que es muy importante es que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria

En redes sociales, el Presidente de España, Pedro Sánchez, informó que conversó con la mandataria mexicana sobre la situación global y la clave de avanzar en las relaciones UE-México.

“Compartimos una gran sintonía sobre cómo continuar estrechando nuestros tan especiales lazos culturales, económicos y sociales. Es una gran noticia que México vaya a albergar la próxima reunión en Defensa de la Democracia”, subrayó.