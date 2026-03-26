CNDH rechaza indulto a Mario Aburto y plantea reabrir caso Colosio para esclarecerlo

El hijo de Luis Donaldo acusó que el caso de su padre se use con fines políticos, puesto que ninguno de los presidentes de los últimos 30 años ha “tenido voluntad política” para hacer justicia

Rafael Ramírez / El Sol de México

Además, recordó que en dicha recomendación se acreditaron actos de tortura contra Aburto y miembros de su familia, lo que, señaló, obliga a revisar a fondo el proceso.

El organismo llamó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a emitir resoluciones orientadas al esclarecimiento de los hechos y al acceso a la justicia.

Asimismo, urgió a las autoridades de procuración de justicia a acelerar las indagatorias sobre lo ocurrido el 23 de marzo de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana, y a establecer responsabilidades más allá de la versión oficial sostenida durante décadas.

“La resolución del caso debe sentar un precedente histórico contra la manipulación de investigaciones”, señaló.

También denunció condiciones de revictimización en el penal donde se encuentra Aburto y exigió su traslado al Centro de Readaptación Social “El Hongo”, en Baja California, además de garantizar condiciones dignas de reclusión.

El posicionamiento de la CNDH se da en línea con la negativa expresada en días recientes por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a conceder el indulto a Mario Aburto Martínez.

Hijo de Colosio pide que se deje de politizar muerte de su padre

El legislador sostuvo que, aunque el caso no está cerrado, tampoco se resolverá con nuevas indagatorias, por lo que llamó a dar “carpetazo” para permitir que el país supere el episodio.

“Al final del día no se va a cerrar con respuestas ni con justicia. Entonces, pues ya denle un carpetazo al tema y permitan que México sane”, expresó.

No obstante, remarcó que la presidenta “no tiene voluntad política”, como no la han tenido ninguno de sus antecesores.

“Busquemos que hoy no suceda lo que sucedió hace 30 años. Hagamos justicia hoy, para que ningún niño o niña le pase lo que nos pasó a nosotros”.