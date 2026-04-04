CNDH responde a la ONU y afirma que la desaparición forzada ha dejado de ser una política de Estado

A través de un pronunciamiento, la Comisión dice que “los casos de desapariciones forzadas cometidas por autoridades federales han venido descendiendo desde 2018, hasta prácticamente desaparecer”

Montserrat Maldonado

Ante ello, el organismo sostuvo que la desaparición forzada sí fue una política de Estado solamente entre 1951 y 1990 y luego en los años de la llamada “Guerra contra el narcotráfico” y que en la actualidad no ocurren de manera sistemática”.

Asimismo, la Comisión afirma que la desaparición forzada ha ido a la baja en los últimos dos gobiernos y que se les resuelve en el más corto tiempo.

La CNDH le escribe al CED que “equiparar la situación de violencia y violaciones a derechos que ocurría en el pasado con la situación actual, es no sólo un error analítico, sino que es una decisión política que devela la postura del Comité”.

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En su postura, la Comisión también señala que para considerar legítima la participación del Comité en el país, debían de haberse agotado primero las instancias nacionales.

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También destacó la investigación insuficiente de posibles responsabilidades estatales, protección inadecuada a familiares y buscadores, incluso en casos con medidas urgentes solicitadas por la ONU.