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Méxicoviernes, 26 de junio de 2026

CNDH urge a las cárceles del país implementar protocolos para prevenir discriminación contra población LGBT+

La Comisión alerta que las personas privadas de la libertad pertenecientes a la diversidad sexual se enfrentan a diversos contextos de violencia, rechazo, exclusión o aislamientos indebidos dentro de los centros penitenciarios

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Montserrat Maldonado

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