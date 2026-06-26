CNDH urge a las cárceles del país implementar protocolos para prevenir discriminación contra población LGBT+
La Comisión alerta que las personas privadas de la libertad pertenecientes a la diversidad sexual se enfrentan a diversos contextos de violencia, rechazo, exclusión o aislamientos indebidos dentro de los centros penitenciarios
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