Indicaron que se manifestarán tanto en la Plaza de la Constitución como en los lugares donde se desarrollen los eventos con motivo del Mundial.

Rafael García

Esto para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE del 2007, que eliminó el sistema de pensiones solidarias y pasó a un retiro administrado por Afores privadas, con lo que su retiro depende de lo que logren ahorrar durante su vida.

“Regresaremos, no como una amenaza, sino como un derecho legítimo a protestar por demandas justas. ¡Unidos y organizados venceremos!”.

“No nos vamos derrotados; al contrario, vamos a nuestros estados, delegaciones y escuelas a fortalecernos”, advirtió con el apoyo de miles de maestros que ya levantaban sus casas de campaña de la Plaza de la Constitución.

El secretario general de la Sección 34 de Zacatecas, Filiberto Orozco, aseguró que la manifestación durante el Mundial será en la plancha del Zócalo capitalino y en las actividades que se desarrollarán con motivo de la justa deportiva.

“Estamos convencidos de que en dos meses y medio esta plaza, estas calles aledañas y los espacios donde se vayan a desarrollar los eventos deportivos del Mundial estarán abarrotados por maestras y maestros”, clamó.

Advirtió que no se van para “lamerse las heridas”, sino para convocar a más maestras y maestros para regresar más fuertes en el Mundial.