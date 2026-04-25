CNTE no logra quórum y retrasa definición de paro nacional

Desde 2025, la CNTE ha planteado la posibilidad de un paro nacional escalonado o indefinido

Alejandro Alvarado / El Sol de México

Además de la fecha, la consulta también incluirá la modalidad de las movilizaciones, es decir, si las acciones se concentrarán en la Ciudad de México, en Oaxaca o de manera simultánea en ambas entidades.

Una vez aplicado el cuestionario, los resultados serán presentados en una nueva Asamblea Estatal, prevista entre el 3 y el 9 de mayo, donde se oficializará la postura de la Sección 22.

El retraso en la definición de la fecha ocurre en un momento en que el magisterio disidente busca coordinar acciones a nivel nacional, lo que mantiene en expectativa la posible afectación al calendario escolar y a servicios educativos en varias regiones del país