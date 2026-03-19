CNTE rechaza mesa con SEP y Segob; bloqueará Paseo de la Reforma y visitará Afores

En medio de llamadas vía telefónica, se ofreció una mesa a las 11:00 horas en la que estarían presentes Rosa Icela Rodríguez y Mario Delgado.

Marco González / El Sol de México

Ante la negativa de la reunión con la mandataria, la Coordinadora resolvió que hoy llevará a cabo un bloqueo en Avenida Paseo de la Reforma y Bucareli, para desplegarse hacia otros puntos.

Refirió que, a lo largo de este primer día de plantón en el Zócalo capitalino, entablaron diversas llamadas telefónicas con personal de ambas dependencias, en las que se les ofreció esta mesa.

Yenny Pérez expuso que aceptarla o no fue el tema central de esta Asamblea Nacional, pero se llegó al consenso de negarse.

Refirió que ante esta negativa, hoy a las 9:00 horas iniciarán un bloqueo de nueve horas en Avenida Paseo de la Reforma y Bucareli, para luego desplegarse hacia otros puntos de la capital. Este se levantará a las 18:00 horas.

Agregó que se plantea además que este viernes los integrantes de la CNTE lleven a cabo visitas a cada una de las Afores, que son quienes administran las cuentas individuales.

Explicó que hoy a las 20:00 horas se volverá a celebrar otra Asamblea Nacional para los puntos que quedaron pendientes.

Este miércoles la SEP y la Segob señalaron en un comunicado conjunto que están abiertos al diálogo permanente, respetuoso y constructivo con el magisterio nacional.

Agregaron que se comparten objetivos comunes como fortalecer el sistema educativo, garantizar condiciones más justas para el personal docente y mejorar los entornos escolares en beneficio de niñas, niños y adolescentes.

Señalaron que se trabaja de manera continua para construir acuerdos que contribuyan al bienestar del magisterio y al fortalecimiento de la educación pública, como eje fundamental del desarrollo nacional.